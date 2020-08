À l’occasion de la Gamescom, Obsidian vient de publier une vidéo de gameplay pour Peril on Gorgon, le premier DLC du FPS-RPG The Outer Worlds. Annoncé en juillet dernier, il vous proposera d’explorer un astéroïde. Bien qu’il ne va rien chambouler, Peril on Gorgon apportera plusieurs nouvelles zones, armes et compétences pour prolonger l’expérience. Et c’est exactement ce qu’illustre la vidéo visible ci-dessous. Il sortira le 9 septembre pour 15€ sur l’EGS.