Marty Stratton, le producteur exécutif d’id Software, s’est entretenu avec nos confrères de PcGamesN à propos du prochain DLC de Doom Eternal, The Ancient Gods. C’est ainsi que nous apprenons que ce dernier ne nécessitera pas Doom Eternal pour fonctionner et pourra donc être acheté séparément. Hugo Martin, game director de la saga depuis Doom 2016, ajoute :

Nous sommes très fiers de l’étendue du DLC. La plupart des gens associeraient le DLC à une portion plus petite – ce serait un peu comme la version télévisée du film, le film étant le jeu principal. Pour nous, cela ressemble beaucoup à un film en deux parties – c’est tout aussi important que l’était le jeu principal.

Voilà qui annonce de nombreuses heures de bonheur à se faire trucider par un couple de marauders. The Ancient Gods Part 1 sera le premier des deux DLC solo prévus pour Doom Eternal et sortira le 20 octobre 2020.

À noter que suite aux conflits entre id software et Mick Gordon plus tôt cette année, c’est Andrew Hulshult (DUSK, Amid Evil, Quake Champions, etc.) et David Levy qui s’occupent de l’OST des DLC.

Vous pouvez revoir ci-dessous sa bande annonce dévoilée plus tôt cette semaine :