De nouvelles images pour Call of The Sea

Dévoilé durant le Xbox Inside, Call of The Sea a montré de nouvelles images lors du Future Games Show. Nous savions déjà qu’il s’agit d’un jeu d’aventure-puzzle à la première personne et que le pitch du titre suit l’histoire de Nora, une femme à la recherche de son mari disparu et de son expédition. L’histoire prend place dans les années 1930, sur une île étrange mais magnifique dans le Pacifique Sud. La vidéo ci-dessous offre quant à elle un aperçu des différents environnements que vous découvrirez au fil de cette aventure.

Call of The Sea n’a pour l’instant toujours pas de prix ni de date de sortie, mais a déjà une page Steam disponible. Si jamais vous voulez voir d’autres images du titre, je vous invite à découvrir le site officiel du jeu.