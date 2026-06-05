Du gameplay peu engageant pour Lucid Dreams, un joli jeu d’horreur

En ce début de semaine lors du MIX Summer Showcase, les Canadiens d’Eldamar Studio ont publié un nouveau trailer pour Lucid Falls, un jeu d’horreur qu’on avait découvert en décembre dernier. Si les visuels sont toujours aussi sympathiques, on peut voir cette fois-ci un peu de gameplay. On ne va pas vous mentir, ça ne nous a pas vraiment fait rêver. Le personnage dispose d’une sorte de rayon laser visuellement impressionnant, mais qui ne semble pas faire plus de dégâts qu’une lampe torche sur le monstre étrange qui l’attaque.

Espérons que les développeurs se rendent compte qu’affronter des sacs à PV n’est pas forcément une idée lumineuse pour une bonne immersion, d’autant plus dans un titre basé sur l’horreur psychologique. Les autres aspects, qui lorgent peut-être un peu plus du côté du puzzle, avec la manipulation de la gravité ou le basculement entre univers parallèles, est uniquement effleuré. On croise les doigts pour qu’il s’agisse d’une véritable mécanique intéressante, et pas uniquement un gimmick pour faire joli.

En attendant d’en savoir plus, comme une date de sortie, par exemple, vous pouvez déjà ajouter Lucid Falls à votre liste de souhaits sur Steam s’il vous fait de l’œil.