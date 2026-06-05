Maintenant que les températures sont devenues un peu plus raisonnables, les bons plans NoFrag du week-end ont envie d’aller se balader. Un coussin de voyage avec capuche intégrée sera parfait pour éviter les coups de soleil impromptus et les regards indiscrets. Ajoutez à cela une gourde infuseuse pour toujours avoir une boisson fraîche et parfumée sous la main. En plus, en détournant légèrement son utilisation, cela vous évitera de trimbaler votre jouet favori. Pour les amateurs de cuisine nomade, investissez dans un barbecue portable, idéal pour des grillades improvisées. Pensez aussi au tire-bouchon et au décapsuleur, on ne sait jamais ce qu’on peut croiser dans la nature. Pour vous divertir lors des trajets en train ou en bus, emportez un petit jeu de société magnétique, à la fois ludique et un peu déprimant. N’oublions pas la touche de confort avec un hamac compact et discret, facile à installer entre deux arbres pour une sieste en plein air. Pour les soirées fraîches, une couverture chauffante USB sera votre meilleure alliée, couplée à une batterie externe solaire. Et pour les drogués, une cafetière portable à piston s’imposera comme le compagnon parfait de vos escapades.

Les bons plans Amazon

Comme d’habitude, notre expert Gothax nous a fait une petite sélection :

Et si aucun de ces produits ne vous fait de l’œil, vous pouvez tout de même nous soutenir en ajoutant ?tag=nofrag-21 à la fin de l’URL de n’importe quelle marchandise sur Amazon et ainsi nous permettre de grappiller quelques euros fort utiles.

Les bons plans Gamesplanet

Cette semaine, notre partenaire Gamesplanet propose des réductions chez l’éditeur français Dear Villagers, mais ils ont ajouté des dizaines de jeux qui n’ont rien à voir. C’est curieux, mais on retrouve quelques bons titres. Il y a évidemment aussi des promos sur plein d’autres choses :

Et dans tous les cas, si vous trouvez des choses qui vous intéressent, vous pouvez ajouter ?ref=nofrag à la fin de l’URL pour nous faire gagner quelques centimes. Ça arrivera dans notre porte-monnaie virtuel Gamesplanet et nous permettra de nous payer les clefs que les éditeurs ne nous envoient pas !

On termine cette page de bons plans avec notre boutique ! Si vous avez encore quelques euros à jeter par la fenêtre, on a récemment mis à jour le catalogue Spreadshirt avec les nouveaux logos. Alors pourquoi ne pas craquer pour un body bébé, un magnet, une gourde ou un tapis de souris ?

Merci à tous pour votre soutien !