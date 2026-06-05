AZUR montre un peu plus de gameplay

Pour ne pas faire comme tout le monde, c’est la semaine dernière que s’est déroulé l’Insider Gaming Showcase, un show présentant uniquement des jeux indépendants sans financement ni publisher. Contrairement à son pendant AAA de Geoff Keighley, pas besoin de dépenser 100 000 balles pour apparaître, c’était gratuit pour les devs – mais sur sélection –, comme nous l’a indiqué l’un des membres de KADES Studio, qui développe AZUR, et qui a pu diffuser un nouveau trailer. Pour rappel, c’est un jeu de survie PvPvE postapocalyptique plutôt arcade, qui se déroule sur des îles inspirées du Frioul, face à Marseille, et qu’on avait découvert en février dernier.

Les développeurs nous gratifient cette fois de séquences un peu plus longues, qui permettent de montrer un gunfeel qui n’a pas l’air dégueulasse. Pour la direction artistique, difficile de se prononcer, car c’est sans doute l’environnement naturel qui mettra le titre en valeur, plutôt qu’une sorte de cargo générique. Mais ne nous précipitons pas, le projet n’est pas encore près de sortir. Les développeurs prévoient une phase de tests fermés dès cet été, mais visent une sortie pour fin 2027. Et ils indiquent d’ailleurs sur leur serveur Discord :

On veut éviter les early access payantes ou les précommandes deux ans avant la sortie du jeu. C’est quelque chose qui se fait souvent dans les jeux de survie, mais nous, on préfère se concentrer sur notre rêve. Quand le produit sera terminé, on pourra parler tarif.

On l’avait déjà souligné dans notre précédente news, mais entendre un studio indépendant expliquer qu’il préfère finir son jeu avant de le vendre relève presque de la science-fiction. Pour autant, en fonction des réserves disponibles, l’autofinancement peut fonctionner pour une petite équipe, et ça leur permet surtout de conserver le contrôle total sur la direction du projet.

Si vous êtes intéressé par AZUR, ou tout simplement curieux de voir un FPS dans les calanques, vous pouvez déjà l’ajouter à votre liste de souhaits depuis sa page Steam.