Vous vous souvenez de Disintegration ? Non et c’est normal. Il révolutionne tellement le genre qu’il fait un bide total, sur PC en tout cas, avec moins de 50 joueurs quotidiens. Mais les développeurs ne lâchent pas l’affaire, ils y croient encore et annoncent qu’un week-end gratuit aura lieu du 30 juillet au 6 août sur PC. Toute votre progression sera conservée si vous êtes assez fous pour acheter ensuite une copie du jeu. Ce week-end gratuit sera l’occasion pour les joueurs de découvrir un nouveau patch avec, on nous le promet :

Des Gravicycles réglés pour plus de vitesse et de réactivité en solo comme en multijoueur.

Interface et effets visuels améliorés pour une meilleure lisibilité.

Matchmaking multijoueur et gestion du groupe améliorés.

Et encore d’autres améliorations.

Pour rappel, Disintegration est un FPS où, à bord de votre véhicule antigravité, vous devez gérer une escouade dans une campagne solo ou en multijoueurs. Mais à quoi bon vous le rappeler, puisque tout le monde s’en fout !