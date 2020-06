Disintegration, le FPS sur véhicule antigravité avec gestion d’escouade développé par le co-créateur de Halo et dont tout le monde se fout, sort dans moins d’une semaine. Pour l’occasion, les développeurs ont publié une bande-annonce de lancement qui se prend vachement au sérieux. Attention les yeux :

Nous proposerons probablement bientôt un test pour Disintegration et, lorsque nous avions pu tester la bêta du jeu, il faut bien avouer que c’était complètement nul. En attendant, sachez que le jeu se prend une moyenne de 63/100 sur OpenCritic, ce qui est considéré comme “faible”. D’ailleurs, seuls 25% des testeurs le recommandent. Voici une revue de presse décrivant plus en détails ce qu’en ont pensé les grands journalistes :

Outre-Atlantique, Gamespot trouve que Disintegration mélange FPS et RTS afin de créer un “un jeu de stratégie à la fois fou et excitant avec néanmoins quelques défauts”. Ses principaux reproches concernent l’histoire et l’IA des alliés. Le site lui attribue la note de 7/10, ce qui est seulement un point de moins que DOOM Eternal. Pour IGN, Destructoid et Game Informer, le jeu est ambitieux mais rate le coche en proposant des combats confus et sans profondeur tactique. Ils lui attribuent respectivement les notes de 6/10, 6,5/10 et 6/10, ce qui est plutôt léger pour ces sites habitués à noter haut. GamesRadar+ le sanctionne à 2/5 et estime que le jeu n’est recommandable pour personne, tandis que Shacknews explique dans une longue diatribe que Disintegration est “oubliable” et “n’est pas à la hauteur pour un jeu qui sort en 2020”, concluant par un 4/10.

Chez nous, peu de tests ont pour le moment été publiés. Numerama, pas vraiment spécialiste du genre, titre “j’ai eu envie d’arrêter de jouer au bout de 5 minutes (et j’aurais dû)”. Sans jamais parler de la composante multijoueur, le testeur taille un costard à Disintegration en citant notamment l’IA idiote, l’histoire inepte et la difficulté mal dosée. Hé oui, c’est bel et bien un journaliste ! Son article se conclue par “derrière son concept alléchant, Disintegration n’est qu’une accumulation de choix douteux transformant l’expérience en jeu médiocre”. Gamekult, quant à lui, attribue au jeu la note de 4/10 mais on ne saura pas ce qui lui est reproché car nous ne sommes pas abonné au premium – quel malheur.

Bref, comme prévu, Disintegration est ce qu’on pourrait appeler (si nous étions vulgaires) “un jeu de merde” et vous pouvez donc passer votre chemin.