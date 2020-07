The 46th : un nouveau projet de FPS nous montre son stand de tir

The 46th est un nouveau projet de FPS mené par une seule personne, Kapé, qui s’entoure parfois de quelques acolytes pour certains aspects bien particulier du jeu. C’est réalisé sur l’Unreal Engine et une démo est déjà disponible sur le site. Une fois téléchargée, utilisez le mode de passe : IAmError. Si pour l’instant seul un stand de tir est proposé, le projet devrait à terme proposer une expérience beaucoup plus variée. Ainsi, d’après le communiqué de presse, les joueurs seront amenés à explorer des mondes captivants allant de temples millénaires perdus au sein des paysages luxuriants qu’offrent les Oberlands jusqu’aux tréfonds les plus sombres de l’âme humaine. D’après le développeur, les inspirations sont à chercher chez Carpenter, Cronenberg ou encore Clive Barker. Le tout avec des relents Lynchiens !

Contacté par nos soins, Kapé déclare que de nouvelles versions de la démo devraient être publiées tous les deux ou trois mois, en fonction des retours des joueurs. Dans un premier temps, ces itérations se concentreront sur l’ajout de nouvelles mécaniques afin de peaufiner le gameplay. Une fois le stade de l’alpha atteint, une campagne de financement sera lancée. Enfin, une fois parvenu à la bêta, The 46th envisage d’arriver en accès anticipé sur les plateformes qui le permettent.

Kapé se dit lecteur de NoFrag depuis des années, alors si vous avez des questions ou des retours à faire, n’hésitez pas à poster un commentaire.