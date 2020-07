Vous pouvez découvrir ci-dessous le trailer d’Exomecha, un FPS Free-To-Play multijoueur avec des robots :

Exomecha offrira “une expérience de jeu époustouflante grâce à son style de jeu flexible, ses robots, ses gadgets et capacités uniques ainsi que ses combats de boss”. C’est pas moi qui le dit mais les développeurs, hein. Il proposera d’ailleurs plusieurs modes de jeux, comme du Team-Deathmatch à grande échelle, un Battle Royale et un mode à objectif. Et en plus, les joueurs pourront surfer sur des missiles, faire des combats à l’épée entre méchas et utiliser de gros robots-dragons cracheurs de feu ! Le rêve de tout adolescent, quoi.

Si le jeu vous intéresse malgré sa direction artistique générique et son motion blur omniprésent, vous pouvez vous inscrire à la bêta sur le site officiel du jeu. Sa sortie est prévue pour 2021, sur PC et Xbox One/SeX.