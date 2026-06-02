Des nouvelles encourageantes de CORDURA

Parmi les annonces du MIX Summer Game Showcase 2026, on a pu redécouvrir CORDURA. Présenté par un développeur du studio Garage 51, celui-ci nous explique un peu plus le concept de leur nouveau jeu d’horreur coopératif.

Les joueurs devront pénétrer dans des labyrinthes victoriens générés de manière procédurale pour y récolter des roses avant que les portes ne se referment. Le point central du jeu qui devrait plaire aux amateurs du genre est le MIMIC. Une menace qui écoute et enregistre les conversations vocales des joueurs, et réutilise leurs propres voix pour semer le chaos. Plus la nuit avance et plus l’environnement corrompt l’esprit des joueurs. La menace utilisera les voix enregistrées des coéquipiers pour créer de la confusion et pousser les joueurs à s’entretuer. Le développeur précise que le système est conçu pour être efficace dès la toute première partie, sans avoir besoin d’engranger des heures d’enregistrement pour que la paranoïa s’installe.

De nouvelles séquences de gameplay devraient arriver dans les prochains jours. Même si aucune date de sortie n’a été annoncée, on a hâte de découvrir ce que proposera l’expérience, surtout que l’ambiance à l’air plutôt réussie. En attendant vous pouvez d’ores et déjà ajouter CORDURA à votre liste de souhaits depuis sa page Steam.