Le nouveau DLC roguelite de Blood West, Scavengers, est sorti

Depuis le 3 juin, vous pouvez vous lancer dans cette seconde extension du FPS horrifique d’infiltration développé par Hyperstrange. Blood West : Scavengers vous invitera donc à découvrir un nouveau mode roguelite indépendant du jeu d’origine. Nous en avions d’ailleurs précédemment évoqué le concept plus en détails, même si le trailer de lancement est assez explicite. En résumé, l’expérience promise n’a rien de révolutionnaire, mais pourrait tout à fait s’avérer fun à jouer pour peu que le gameplay du titre de base vous ait conquis.

Les joueurs ont donc bondi pour tester ce nouveau contenu, et les retours semblent très positifs. L’avantage, c’est que si vous n’avez jamais joué à Blood West et que vous voulez en profiter pour vous lancer, des promos facilitent actuellement le passage à la caisse. Ainsi, les 10 % de réduction sur le DLC permettent de l’obtenir à 4,50 €, tandis que le bundle contenant le jeu de base, ses deux DLC et la bande originale du titre passe à moins de 21 €. C’est pourquoi, si l’appel du far west horrifique de Blood West : Scavengers est insoutenable, vous pouvez y répondre en vous dirigeant vers la page Steam du jeu.