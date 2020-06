Il était passé sous nos radars mais il est temps de nous rattraper : SCAR, un Rétro-FPS avec un grappin, s’est doté d’une date de sortie. Ses développeurs ont en effet annoncé sur Twitter qu’il serait publié le 16 juillet prochain en accès anticipé, pour une sortie complète en décembre 2020.

S.C.A.R. – un acronyme pour Simulating Carnage And Rockets – est un Rétro-FPS indépendant. Vous connaissez la chanson : inspiré par les grands noms des années 90, le jeu vous propose de défourailler des dizaines de monstruosités dans des corridors. Le tout, bien sûr, mâtiné de visuels à l’ancienne et de musique metal qui tâche. Petite originalité, S.C.A.R. s’oriente vers un gameplay assez aérien et propose un grappin ainsi qu’une panoplie de mouvements (dash, double saut, glissade) permettant d’accéder aux hauteurs. Vous pouvez découvrir ci-dessous un trailer datant de fin avril :

Une démo est déjà disponible sur Steam, dévoilant un jeu non-dénué de potentiel mais aux armes mollassonnes et à la D.A. affreuse. Espérons que ce soit au moins en partie corrigé d’ici la sortie, prévue pour le 16 juillet prochain, donc. Pour ceux qui seraient intéressés par ce genre de Rétro-FPS, nous vous rappelons l’existence de notre dossier sur le sujet.