Medieval Dynasty, le simulateur de survie en période médiévale, montre dans un récent communiqué les différents animaux de la ferme, vêtements et plantes. Dans un premier temps, on nous présente les premiers animaux que vous pouvez élever dans votre ferme (moutons, chèvres et cochons), ainsi que la possibilité d’avoir des bébés mâles ou femelles. On suppose qu’on pourra les faire se reproduire entre eux.

Ensuite, ce sont les différents types de vêtements qui sont à l’honneur, puisque les saisons influeront directement la qualité de vie de votre population et qu’il est nécessaire de bien les couvrir l’hiver pour éviter toute hypothermie. On peut aussi noter que tous les vêtements sont des reproductions authentiques de notre histoire. Enfin, les végétaux seront différents d’un biome à l’autre et changeront de forme pendant les différentes saisons.

Bref, ils ont aussi bossé sur les quêtes, bâtiments, vendeurs… Pour l’instant, le projet n’a toujours pas de date de sortie mais continue d’envoyer un peu de rêve. Espérons que les développeurs arriveront à exploiter correctement toutes les mécaniques de gameplay.