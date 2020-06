The Cycle, le battle royale développé par YAGER et exclusif à l’Epic Games Store, continue de se mettre à jour. Toujours en accès anticipé, la dernière version du jeu apporte plusieurs changements. Ainsi, le monstre Hurler devient le Ravager. Désormais doté de piques pour mieux le différencier des autres ennemis, il cherchera à se rapprocher des joueurs le plus rapidement possible en réalisant des séries d’esquives.

Suite aux retours des joueurs, les développeurs ont également revus les déplacements pour les rendre moins flottants. Le reste de la mise à jour ajuste d’autres aspects comme les armes, l’expérience, etc. Évidemment, de nombreux bugs sont aussi corrigés au passage.

The Cycle est toujours disponible gratuitement sur l’Epic Games Store.