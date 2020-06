Hell Let Loose nous bombarde d’information dans un AMA de 2h

Le patron du studio derrière Hell Let Loose s’est récemment prêté à l’exercice du Ask Me Anything dans une vidéo publiée hier sur YouTube. C’est l’occasion de revenir sur la genèse du projet, le déroulement de sa campagne kickstarter, son arrivé sur Steam il y a environ un an et surtout, ce qui nous intéresse le plus, l’avenir du jeu. On apprend donc que plusieurs nouveaux véhicules devraient faire leur apparition (jeeps, camion dédié au transport de troupe, etc), que les développeurs vont continuer d’améliorer les tanks et qu’ils envisagent la possibilité pour les joueurs de monter dessus (concrètement, c’est aujourd’hui possible mais vous risquez de vous faire expulser du véhicule à cause d’un bug, d’une branche d’arbre ou un petit saut…).

D’autres informations en vrac :

Les classes vont continuer d’évoluer, plutôt du côté de l’équipement avec des nouvelles armes, etc.

Les nodes vont être revus et devenir plus utiles sur le champ de bataille. Afin d’éviter que les joueurs les places en bordures de maps et que les nodes ne soient là que pour procurer des ressources à l’équipe, ils donneront un avantage (encore non défini dans la vidéo) s’ils sont placés au cœur de l’action.

Les combats de mêlée d’ici la fin de l’année.

16 cartes sont prévues pour l’instant (8 pour chaque front).

Ils réfléchissent au free-look.

Un moment d’attente avant de débuter les parties est également prévu. Cela permettra à tous les joueurs d’avoir le temps de rejoindre le serveur au moment du changement de carte. De quoi préparer une stratégie le temps que tout le monde arrive.

Les terrains/décors destructibles sont envisagés. Le plus difficile pour eux étant leur gestion côté serveur.

Et encore tout plein de choses annoncées. Sur une vidéo de deux heures, il y a évidemment beaucoup beaucoup d’informations, si cela vous intéresse je vous invite donc à la regarder. Dans tous les cas, Hell Let Loose semble parti sur une très (très) bonne voie et on a très hâte de découvrir tout ça.