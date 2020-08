Post Void, c’est une petit FPS indépendant dans un style très rétro et arcade qui encourage d’aller le plus vite possible. Disponible depuis aujourd’hui sur Steam, ça coûte même pas 2 euros. Vous l’avez compris, le but est ici de faire du score en parcourant les niveaux le plus vite possible pour se hisser en haut du tableau des scores. Ils sont, en plus, générés de manière procédurale. Le développeur vous encourage a ne pas utiliser la touche S de votre clavier. Au milieu de tout ça, il faudra aussi défourailler quelques ennemis dans un style graphique assez particulier qui pourrait penser à Hotline Miami version première personne. Bon, le level design semble tout de même assez couloir. Vous pouvez découvrir le trailer de lancement ci-dessous, histoire de vous donner une idée.