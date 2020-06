Ce soir en direct sur Twitch, la rédaction enregistre le septième épisode de NoScope dans laquelle nous aborderons toute l’actualité du FPS pour le mois de mai. On y parlera entre autres de Doom Eternal, de Serious Sam 4, de Deep Rock Galactic, de Valorant et de Nine to Five… Tout ça dans une ambiance détendue et avec une once de mauvaise foi. Et si vous restez jusqu’à la fin, on fêtera ensemble le 20ème anniversaire d’un certain studio qu’on aime bien.

Alors faites comme nous : mettez une bière au frigo ! Et rendez-vous sur Twitch ce soir à 21h00.

Vous pouvez retrouver les anciens épisodes en podcast sur SoundCloud ou Spotify ainsi qu’en VOD sur la chaîne YouTube NoFragTV.