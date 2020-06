David Szymanski, le développeur de DUSK travaillant actuellement sur Gloomwood, a dévoilé sur Twitter un screenshot d’un nouveau projet.

Le jeu, dont le nom n’a pas encore été divulgué, s’inspirera de Condemned et de Manhunt. Ces deux titres étant focalisés sur les combats au corps à corps et la violence graphique, on peut imaginer un FPS doté d’une ambiance poisseuse et d’effets gores. Szymanski précise qu’il s’agit d’un projet personnel et qu’il n’est pas édité par New Blood contrairement à DUSK et Gloomwood. L’envergure du jeu sera, d’ailleurs, bien moindre et il faut plus s’attendre à une courte expérience qu’à une longue aventure.

L’annonce officielle, contenant le nom du jeu et une éventuelle date de sortie, devrait arriver bientôt. En attendant, vous pouvez découvrir The Pony Factory, un jeu d’horreur développé par David Szymanski disponible dans la Dread X Collection.