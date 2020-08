Alors que la saison 5 de Call of Duty: Modern Warfare a débutée depuis le 5 août dernier, un événement temporaire intitulé Games of Summer se déroulera du 28 août du 7 septembre. À travers une série de mini-jeux à la con façon Intervilles, il sera possible de débloquer des récompenses et autres skins tactifrais pour épater les copains. Les différentes épreuves, au nombre de cinq (parkour, agilité au tir…), sont détaillées sur la page dédiée.

Dès aujourd’hui, le jeu reçoit une mise à jour qui apporte un nouveau mode de jeu pour Warzone, King Slayer, ainsi qu’une nouvelle arme, la FINN LMG. King Slayer est un bête TDM entre équipes à grande échelle où le cercle se déplace au lieu de rétrécir. Pour les joueurs de MW plutôt que Warzone, une variante du mode Ground War fait son entrée avec 3 drapeaux au centre de la carte et où les réapparitions sont impossibles si un drapeau n’est pas capturé.