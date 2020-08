D’après nos confrères de vg247, le dernier patch de Call of Duty: Modern Warfare contiendrait étrangement des infos à propos du prochain Call of Duty: Black Ops Cold War. C’est ainsi que la description et des détails concernant les différentes éditions du jeu auraient fuité, se retrouvant sur le site CODTracker. Nous y apprenons que le futur opus de la saga serait une suite directe à l’épisode Black Ops 1 sorti en 2010 et se déroulerait donc dans les années 80. Évidemment, Black Ops Cold War verrait également le retour du multijoueur mais aussi du mode zombie.

Black Ops Cold War plongera les fans dans les profondeurs de la bataille géopolitique instable de la guerre froide au début des années 1980. Il faudra se méfier des apparences dans une campagne solo captivante, où les joueurs se retrouveront face à des personnages historiques et des vérités dures, alors qu’ils se battent dans le monde entier parcourant des lieux emblématiques comme Berlin-Est, le Vietnam, la Turquie, le siège du KGB soviétique. Et plus. En tant qu’agents d’élite, vous suivrez la trace d’un personnage mystérieux nommé Persée, qui a pour mission de déstabiliser l’équilibre mondial des pouvoirs et de changer le cours de l’histoire. Plongez au cœur de cette conspiration mondiale aux côtés des personnages emblématiques Woods, Mason et Hudson et d’un nouveau casting d’agents tentant d’arrêter un complot en cours de réalisation. Au-delà de la campagne, les joueurs apporteront un arsenal d’armes et d’équipements de la guerre froide à la prochaine itération d’expériences multijoueurs et zombies.

Notez que le jeu devrait être dévoilé plus en détail par Activision demain, le 26 août.