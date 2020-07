La saison 5 de Call of Duty: Modern Warfare arrive le 5 août

Depuis la semaine dernière Activision a commencé la promotion de la nouvelle saison de Call of Duty: Warzone et Modern Warfare. Nous savons dorénavant que cette dernière arrivera le 5 août au petit matin chez nous, sauf contre-temps, et qu’elle inclura de nombreuses modifications au niveau de la carte ainsi qu’une nouvelle faction la Shadow Company comme on peut le découvrir sur la vidéo ci-dessus. Cette dernière ne sera pas inconnue à ceux qui ont fait le solo de Call of Duty: Modern Warfare 2, puisque ce sont les mercenaires engagés pour vous donner du fil à retordre. On y voit aussi deux armes inédites. Bref, il faudra être patient avant de découvrir le patch note qui accompagnera ce nouveau contenu.