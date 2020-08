Le quatrième DLC pour Borderlands 3 sortira le 10 septembre

Nous vous en parlions il y a quelques jours, l’annonce du prochain DLC pour Borderlands 3 était prévue pour aujourd’hui. Chose promise, chose due, on apprend que le quatrième DLC du jeu se nomme “Krieg le Sadique et l’Incroyable Butin de Pordel” et sortira le 10 septembre prochain. Dans cette nouvelle aventure, les chasseurs de l’arche que vous êtes exploreront l’esprit de Krieg, personnage jouable de Borderlands 2, à la recherche du Valhallarche. Mais ce dernier étant un Sadique, la partie ne sera pas de tout repos comme le montre la vidéo ci-dessous.

Accompagnant la sortie de ce DLC, une augmentation maximum des niveaux de vos personnages sera ajoutée. Ils pourront alors atteindre le niveau 65. Ce sera aussi l’occasion d’obtenir une tonne de nouveaux flingues et cosmétiques. De plus, Gearbox Software vous invite à découvrir le samedi 29 août à 22h25 (heure de Paris) les premières images de gameplay du DLC, lors de la Gamescom. Bien qu’aucun prix ne soit encore annoncé, il est fort probable que ce contenu additionnel coûte autant que les anciens, soit 14,99€. Il est bien sûr inclus dans le season pass. Sur ce, je vous laisse sur ces quelques images :