Breakfast in Tijuana, un nouveau DLC pour PayDay 2

Nous vous en parlions il y a un peu plus d’une semaine, Overkill annonçait un nouveau DLC pour PayDay 2. On savait qu’il inclurait un nouveau braquage, mais c’est tout. Et bien sachez que ce DLC est sorti aujourd’hui.

Intitulé “Breakfast in Tijuana”, vous devrez y délivrer un camarade qui fut capturé après le casse de San Martin. Ce dernier est enfermé dans une prison de haute sécurité à, vous l’aviez deviné, Tijuana. De nombreuses options de planification sont disponibles et vous permettront une certaine liberté dans l’approche de ce braquage. Vous aurez la possibilité de faire une attaque discrète ou au contraire, directe. Vous trouverez le DLC sur Steam à un prix de 5,69€. Et jusqu’au 9 juillet, le jeu lui-même ne coûte que 0,99€.

Ce contenu est accompagné de quelques cosmétiques gratuits comme divers skins pour les armes et la possibilité de choisir les gants que portera votre personnage. Si cela ne vous suffit pas, le studio a pensé à vous et propose aussi du contenu payant via deux nouveaux packs. Le Fugitive Weapon Pack au prix de 2,39€ vous donnera accès à de nouvelles armes et accessoires. Le Weapon Color Pack 2 quant à lui vous permettra d’appliquer certaines couleurs sur vos flingues pour 2,39€ aussi.