C’est un titre probablement bien accrocheur, mais ne vous excitez pas trop vite, car nous ne savons presque rien du dit DLC. Une page Steam est déjà disponible pour ce contenu qui pour l’instant s’intitule A New DLC dans laquelle on apprend qu’il inclura un nouveau braquage. Mais aucune date de sortie, aucune image intéressante et encore moins de vidéo de présentation.

Si jamais vous vous demandez si le DLC portera définitivement ce nom, sachez qu’un utilisateur de twitter s’est posé la même question et a directement demandé pourquoi sur la page du jeu. La réponse est la suivante : plus de détails seront révélés bientôt. C’est comme si vous veniez de poser une question à votre père et que celui-ci vous répondait de demander à votre mère alors que c’est justement cette dernière qui vous envoyait vers lui.