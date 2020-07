Surprise ! Bethesda a annoncé dans un communiqué sur son site officiel qu’une série télévisée Fallout était en préparation. Produite par Amazon Studios et Kilter Films, elle sera notamment menée par les producteurs Jonathan Nolan (Person of Interest, Westworld) et Lisa Joy (Burn Notice, Westworld). Todd Howard, qui n’en manque pas une pour se mettre en avant, sera lui aussi producteur exécutif sur le projet. Vous pouvez découvrir ci-dessous un mini-teaser qui ne montre absolument rien :

We looked at many ways to bring #Fallout to the screen and couldn’t be more excited to work with Jonathan Nolan, Lisa Joy and the team at #KilterFilms and @AmazonStudios. We’re huge fans of their work.https://t.co/QvbABKmpFo pic.twitter.com/reaEuYmcdv

— Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) July 2, 2020