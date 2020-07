Dévoilé en mai dernier, BPM: Bullets Per Minute, qui mélange jeu de rythme et FPS, sortira le 15 septembre prochain. Une page Steam est déjà disponible pour le titre qui promet des donjons générés de manière procédurale, avec divers types d’adversaires, des boss et bien évidemment des armes à foison. BPM est un rogue-lite, avec son lot d’objets et capacités qui vous permettront de jouer de manière différente à chaque fois sur fond de musique rock. À la sortie, cinq personnages différents seront jouables.