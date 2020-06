Dice vient de dévoiler le changelog complet de la mise à jour d’été de Battlefield V, dont la sortie est prévue pour demain. Ce sera la dernière mise à jour à bénéficier de nouveaux contenus, car Dice se concentre désormais sur le prochain opus de la série. Au programme, pour la der des ders, une nouvelle carte, Al Marj Encampment, permettant de visiter le nord de la Libye. Vient ensuite une refonte de la carte Provence, qui deviendra enfin jouable en mode Conquête et Percée. D’ailleurs, plusieurs cartes subiront des modifications mineures.

Évidement, on n’oubliera pas de présenter tout le nouveau panel d’équipements avec l’ajout de trois nouvelles grenades (la Firecracker Grenade, la Grenade de Démolition et la Mine Type 99), ainsi que cinq nouveaux gadgets : le Doppel-Schuss et le lance-grenades RMN 50 (éclaireur), le pistolet lance-flammes (assaut), et les Shaped Charge et le Kampfpistole (support). De plus, six nouveaux véhicules (principalement Américains) accompagneront vos parties. On peut également noter que 16 nouvelles unités viendront compléter les deux dernières factions en date. Enfin pour finir, voici nouvelles armes présentes dans cette mise à jour: