Deux lecteurs de NoFrag m’ont récemment contacté à propos de leur FPS. Le premier, Psymetry, est développé par Knownedge, un compatriote canadien. C’est un rétro-FPS, old-school, qui veut rendre hommage à Doom ou Quake. Vous pouvez suivre son développement sur le site du projet ou sa page Facebook. Le second, Operation COVID-19, mériterait sa place dans notre chronique dominicale. C’était d’ailleurs le souhait du développeur. Un travail titanesque de six semaines sur l’Unreal Engine 4 pour s’occuper pendant le confinement. Il est d’ailleurs disponible sur PC et Android (Je laisse le soin à l’auteur de partager la démo dans les commentaires s’il le désire). C’est aussi un fast-FPS où il faut dézinguer du coronavirus. Je vous laisse avec les deux trailers pour Psymetry et Operation COVID-19.

Soyez sages dans les commentaires. Ce sont des lecteurs ! Bravo à vous deux.