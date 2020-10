À l’occasion d’un événement temporaire intitulé Aftermarket, qui apporte son lot de récompenses cosmétiques à débloquer, Apex Legends va en profiter pour expérimenter le cross-play entre PS4, Xbox One et PC. Durant cette phase de bêta, vous pouvez donc jouer avec vos potes qui préfèrent la manette. La fonctionnalité est activée par défaut, mais vous pouvez la désactiver dans les paramètres. Bien évidemment, un système d’ami est en place entre les différentes plateformes. Notez que pour le matchmaking, cela ne devrait pas changer grand chose : les joueurs PC et consoles restent entre-eux. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. C’est seulement si vous décidez de jouer avec vos potes sur Xbox ou Playstation que le cross-play existe. Et, là encore, ce sera sur des serveurs de joueurs PC. Respawn est très clair : ils ne veulent pas de joueurs clavier/souris sur les serveurs consoles.

Vous pouvez découvrir les nouveautés d’Aftermarket sur la vidéo de présentation ci-dessous. Un mode de jeu temporaire, Flashpoint, offre des zones particulières sur la carte où votre vie/bouclier se régénère automatiquement. Aucun objet de soins n’est disponible dans ce mode.