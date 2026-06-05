ILL n’est définitivement pas un vaporware et il va tâcher

Ce n’est pas encore le Summer Game Fest, mais certains éditeurs ont lancé leurs conférences, comme Sony avec son State of Play. À cette occasion, Team Clout a révélé un tout nouveau trailer pour ILL. La dernière fois qu’on vous en parlait, c’était il y a tout pile un an, quand Mundfish (Atomic Heart) avait annoncé en être l’éditeur, laissant penser que le jeu était finalement un peu plus qu’un simple fantasme de quelques designers. Cette fois-ci, si certaines séquences laissent encore planer le doute, on aperçoit enfin quelques secondes de vrai gameplay avec de délicieuses gerbes de sang. On ne va pas tourner autour du pot, c’est plutôt réussi et ça donne franchement envie. Et on nous annonce une sortie pour 2027.

Alors que les toutes premières présentations en 2021 nous montraient des couloirs d’une maison à la Resident Evil 7 Biohazard, le cadre semble complètement différent ici. La fiche Steam parle d’un fort, mais on peut voir un hôpital, des égouts et une sorte de port, tous envahis de zombies bien dégueulasses.

Tout cela est particulièrement alléchant, et on attendra 2027 avec impatience. Si ILL vous intéresse, vous pouvez déjà l’ajouter à votre liste de souhaits sur Steam.