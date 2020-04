Repoussé pour le 17 septembre en début d’année, Cyberpunk 2077 ne devrait pas connaître de retard supplémentaire malgré la pandémie de COVID-19 qui oblige les équipes de CD Projekt à travailler de chez elles. C’est en tout cas ce que Adam Kiciński, président du groupe, a affirmé aujourd’hui lors de la présentation des résultats financiers :

“La motivation ne manque pas et nous possédons tous les outils nécessaires pour faciliter le travail à distance. Nous fonctionnons dans ce mode depuis plus de trois semaines et les résultats obtenus à ce jour confirment que nous pouvons poursuivre toutes nos activités sans perturbations majeures. Nos plans n’ont pas changé – nous nous orientons vers la sortie en septembre de Cyberpunk”