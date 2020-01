Il devait sortir le 16 avril prochain, Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red est finalement repoussé au 17 septembre 2020. Bien que le jeu soit totalement jouable, les développeurs ont besoin de plus de temps pour la seconde couche de peinture.

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV

— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) January 16, 2020