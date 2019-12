Il y a quelques jours était publié notre Bilan 2019 dans lequel nous répertoriions les simulateurs de meurtres de l’année. Aujourd’hui, comme le veut la tradition, la rédaction de NoFrag vous propose une liste non-exhaustive des jeux attendus pour l’année prochaine et après.

Comme 2018, 2019 croula sous les FPS et 2020 suivra probablement la même voie. Steam n’étant toujours pas prêt à couper le robinet de jeux de merde, il est impossible de vous parler de ce qui est prévu pour l’année prochaine de manière exhaustive. Nous allons donc d’abord traiter ce que l’équipe attend le plus pour l’année prochaine puis nous aborderons les gros titres à venir de manière générale.

Les attentes de la rédac’ pour 2020 :

Rutabaga

Doom Eternal : La suite de Doom 2016 avec de nouveaux mobs, de nouvelles armes et un grappin. Je l’attendais déjà pour 2019, mais les développeurs ont décidé de prendre leur temps pour peaufiner le jeu – et c’est tant mieux.

Sortie : 20 mars 2020

Fiche NoFrag

Sortie : 2020 ou 2021

Fiche NoFrag

Sortie : mars 2020

Fiche NoFrag

Fcp

Deathloop : Hormis une vidéo dévoilée lors de l’E3 2019, on ne sait pas grand chose du prochain jeu d’Arkane Studio : il s’agirait d’un titre multijoueur en 1V1 avec une mécanique de boucle temporelle. On a tout de même pu apercevoir ce qui semble être la même direction artistique toujours aussi cool et des mouvements rappelant fortement Dishonnored. Quoi demander de plus ? Qu’on en apprenne davantage en 2020.

Sortie : ?

Fiche NoFrag

Sortie : 2020 ?

Fiche NoFrag

Sortie : 2020 ?

Fiche NoFrag

nounoursss

Chilvary 2 : Ce n’est pas un secret, j’adore les First-Person Slasher, j’attends donc le nouvel opus de Chivalry d’un pied ferme. Néanmoins, même si j’espère que c’est un bon jeu, une partie de moi aimerait qu’il se mange un mur du château de leur égo. Un peu refroidi par notre interview où ils parlent de Mordhau avec un air supérieur. Ils sont trop sûrs d’eux, et je n’aime pas les gens comme ça.

Sortie : 2020

Fiche NoFrag

Sortie : Juin 2020 (Bêta/EA)

Fiche NoFrag

Sortie : 2020 en alpha/bêta

Fiche NoFrag

Haraban

Cyberpunk 2077 : J’attends beaucoup de Cyberpunk, peut-être trop, mais c’est plus fort que moi. J’espère retrouver en y jouant des sensations similaires à ce que j’ai vécu en jouant aux Deus Ex, mais en encore mieux et encore plus puissant. Un monde profond, vivant, pleins de possibilités, et une partie FPS qui saura, à minima, ne pas être nulle. Un jeu-univers qui m’aspirera complètement pour me recracher un peu hagard après.

Sortie : 16 avril 2020

Fiche NoFrag

Sortie : 2020

Fiche NoFrag

Sortie : 2020

Fiche NoFrag

San_liberty

Chivalry 2 : Grand fan du premier Chivalry, auquel j’avais énormément joué en son temps, je n’étais pas spécialement encouragé par l’échec du dernier jeu des développeurs et la teneur de notre interview avec eux. J’ai, malgré tout, envie de croire que Chivalry 2 parviendra a rendre honneur à son prédécesseur tout en parvenant à trouver sa propre voie et à se démarquer de la concurrence (Mordhau, For Honor…)

Sortie : 2020

Sortie : 2020 ?

Sortie : 2020 ou 2021

Interitum

Deathloop : Le jeu a beau toujours être aussi énigmatique, la simple présence du logo Arkane au début du trailer suffit à me rendre impatient. Je reste quand même sur mes gardes, la départ de pas mal de créatifs du studio et le côté un peu trop 1.5 de Dishonored 2 m’a laissé un arrière goût assez amer.

Sortie : ?

Sortie : 16 Avril 2020

Sortie : Mars 2020

Les autres simulateurs de meurtres à venir en 2020 et après :

Ils ne font pas partie du top des attentes de la rédaction, mais ces gros projets sortiront bel et bien l’année prochaine (ou un peu plus tard) et on en parlera sur NoFrag même s’ils ne nous attirent pas plus que ça, soyez-en certains :

83′ : Un FPS qui se déroule pendant la Guerre Froide dans un style Rising Storm (40vs40) puisqu’il est développé par Antimatter Games. Cela pourrait donc être une des bonnes surprises de l’année 2020. Un FPS semi-réaliste, exigeant dans une ambiance très peu exploré. À suivre.

Sortie : ? – Le thermofrag est à 10°.

Fiche NoFrag

Sortie : 2017 2018 2019 2020 – Le thermofrag est à -8°.

Fiche NoFrag

Sortie : ? – Le thermofrag est à 0°.

Fiche NoFrag

Sortie : 2020 – Le thermofrag est à λ°.

Fiche NoFrag

Boundary : Avec ses combats en apesanteur autour de stations spatiales, Boundary devrait faire plaisir aux nostalgiques de Shattered Horizon. Sauf que, pour l’instant, les vidéos de gameplay jouées à la manette sur PS4 ne sont particulièrement enthousiasmantes. Heureusement le jeu est aussi prévu sur PC.

Sortie : 2020 – Le thermofrag est à 6°.

Fiche NoFrag



Sortie 2020 – Le thermofrag sort de la photocopieuse.

Fiche NoFrag



Sortie : 2020 – Le thermofrag est à -20°.

Fiche NoFrag



Sortie : 2020 – Le thermofrag est à -15°.

Fiche NoFrag



Darkborn : Un FPS dans lequel on incarne un monstre assoiffé de vengeance dans un univers d’Heroic Fantasy. Annoncé en 2016 sous le nom Project Wight, le projet a perdu son éditeur en juillet dernier et n’a plus donné de nouvelles depuis.

Sortie : 2020 – Le thermofrag est à 0°.

Fiche NoFrag

Sortie : un jour – Le themofrag s’en branle

Fiche NoFrag

Sortie : 2020 – Le thermofrag est à 10°.

Fiche NoFrag

Sortie : 2020 – Le thermofrag ne connaît pas le jeu

Fiche NoFrag

Earthbreakers : Un mélange de FPS/RTS avec une direction artistique très moche. Je ne pense pas qu’on en reparle un jour…

Sortie : 2020 – Le thermofrag est à -1337°

Fiche NoFrag

Sortie : 2020 – Le thermofrag est à 3°

Fiche NoFrag

Sortie : N/A – le thermofrag est à 17,456°

Fiche NoFrag

Sortie : 2020 – le thermofrag ne fonctionne même pas

Fiche NoFrag

Halo Infinite : “Le moteur le plus à la pointe de la planète” servant une nouvelle itération de la licence aux fanboys-bébés qui chouinent en commentaires, voila qui nous fait rêver.

Sortie : 2020 – Le thermofrag se frotte les mains

Fiche NoFrag

Sortie : ? – le thermofrag est mort

Fiche NoFrag

Sortie : 2020 – le thermofrag est à 3945°

Fiche NoFrag

Un des meilleurs FPS de 2019 avec des développeurs à l’écoute. Le titre risque d’être dans le haut du panier en 2020 s’il continue de suivre le même chemin. Sortie : 2020 – le thermofrag est à 3945° Fiche NoFrag Medal of Honor Above and Beyond : Un opus de VR de la franchise Medal of Honor. C’est bien la preuve qu’elle est morte. C’est développé par Respawn, et honnêtement, on n’attend pas grand chose.

Sortie : 2020 – le thermofrag est à 0°

Fiche NoFrag

Nine to Five : Un autre FPS tactique multijoueur qui risque de faire concurrence à Ready or Not. Pour l’instant, par d’excitation, il faut attendre de voir du gameplay.

Sortie : 2020 (alpha) – le thermofrag est à 9-5°

Fiche NoFrag

Sortie : ? – le thermofrag est à 0°

Fiche NoFrag

Sortie : espérons jamais sinon 2020 – le thermofrag est à 58008°

Fiche NoFrag

Sortie : 2020 – le thermofrag est à -17°

Fiche NoFrag

Prodeus : Un rétro-FPS dans la lignée de Doom. Il doit arriver bientôt en accès anticipé.

Sortie : 2020 – le thermofrag est à 666°

Fiche NoFrag

Sortie : ? – le thermofrag pleure dans un coin

Fiche NoFrag

Sortie : ? – le thermofrag est à Miramar

Fiche NoFrag

Sortie : 2020 (?) – le thermofrag est à -19°

Fiche NoFrag

Rainbow Six Quarantine : Un spin-off PvE façon Left 4 Dead dans l’universe de R6S et fortement inspiré de l’événement temporaire Outbreak. C’est rare qu’un gros éditeur se lance dans un L4D-like, alors on est curieux.

Sortie : 2020 – le thermofrag est à 12°

Fiche NoFrag

Un spin-off PvE façon Left 4 Dead dans l’universe de R6S et fortement inspiré de l’événement temporaire Outbreak. C’est rare qu’un gros éditeur se lance dans un L4D-like, alors on est curieux. Sortie : 2020 – le thermofrag est à 12° Fiche NoFrag Serious Sam 4: Planet Badass : On ne sait rien du jeu, on a rien vu du jeu, mais il semble qu’il devrait arriver l’année prochaine suite au récent trailer de Noël.

Sortie : 2020 (?) – le thermofrag hurle AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Fiche NoFrag

Sortie : 2.0.2.1. Le thermofrag est à 1000 becquerel/kg.

Fiche NoFrag

Sortie : 2020 – le thermofrag est à la recherche d’un petit garçon

Fiche NoFrag

Sortie : 2020 – le thermofrag est à 21°

Fiche NoFrag

Subnautica Below Zero : À l’origine prévu pour fin 2019, le titre a finalement été repoussé à 2020. Récemment on apprenait également le départ du scénariste de l’équipe, alors que le jeu prend justement une tournure scénarisée plus marquée. Subnautica était un excellent jeu, sa suite semble proposer quelques nouveautés intéressantes mais peut-être pas assez pour réitérer le succès de son aîné.

Sortie : 2020 – Le thermofrag est à 6°.

Fiche NoFrag

Sortie : 2020 – Le thermofrag est à -666°.

Fiche NoFrag

Sortie : 2020 ? – Le thermofrag est à 0°.

Fiche NoFrag

Sortie : 2020 ? – Le thermofrag est à 0°.

Fiche NoFrag