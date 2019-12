Sans nouvelles depuis plusieurs mois, on pensait Serious Sam 4 en mauvaise posture, mais les gars de chez Croteam viennent de publier une petite vidéo, visible ci-dessous, à l’occasion des fêtes de Noël qui laisse penser à une sortie du jeu l’année prochaine. On espère que les animations de Sam, qui sont dignes d’un projet de fin d’étude par des étudiants en arts plastiques ne sont pas représentatifs du produit final. Pour rappel, on ne sait pas grand chose sur le titre, si ce n’est que ce n’est pas un open-world mais qu’il est un peu open quand même. Bref, sans gameplay difficile de s’enthousiasmer ou s’impatienter.