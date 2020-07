Fatshark (Warhammer: Vermintide 1 & 2) a profité du Xbox Games Showcase pour présenter son prochain jeu, Warhammer 40000: Darktide. Vous pouvez découvrir une bande-annonce cinématique ci-dessous :

Comme on pouvait s’y attendre au vu du passif du studio, il s’agira d’un FPS coopératif à 4 joueurs. Cette fois-ci, les épées et les arcs sont remplacés par des fusils laser et autres bolters lourds du 41ème millénaire.

Une page Steam est d’ores et déjà en ligne annonçant une sortie en 2021.