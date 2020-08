À l’occasion de la QuakeCon qui se déroule du 7 au 9 août, Bethesda vous offre la possibilité de débloquer l’ensemble des champions gratuitement. Pour cela, il vous suffit simplement de faire un match pendant l’événement. Simple, non ? Bon, en plus de ça, vous avez plein de nouveaux skins/packs/objets à débloquer aux couleurs de la QuakeCon. D’ailleurs, les développeurs en profitent pour apporter quelques changements à l’économie du jeu en diminuant le prix d’un côté et augmentant les récompenses de l’autre.