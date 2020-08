Geoff Keighley, célèbre présentateur JV aussi connu sous le nom de Dorito Pope, a annoncé sur Twitter que le premier DLC solo de DOOM Eternal sera présenté en direct le 27 août lors de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom. L’occasion de découvrir un nouvel artwork pour cette extension qui s’intitulera The Ancient Gods: Part 1.

[MISE A JOUR] Bethesda a de son côté dévoilé un court teaser montrant quelques images du DLC :

Introducing the upcoming campaign expansion DOOM Eternal – The Ancient Gods, Part One

Full trailer reveal at @gamescom Opening Night Live on August 27. pic.twitter.com/sdFQzGmJ6F

— DOOM (@DOOM) August 7, 2020