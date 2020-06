Valve vient de déployer une mise à jour pour notre bon vieux Team Fortress 2. L’objectif principal est de se débarrasser des spambots. Puisque le jeu est free-to-play, il est désormais impossible pour les nouveaux comptes de communiquer sur le chat. Attention, une restriction valable uniquement sur les modes du matchmaking officiel. Une règle qui devrait être instaurer sur l’ensemble des jeux. Cela faisait déjà plusieurs semaines (mois ?) que des joueurs se plaignaient du phénomène. Honnêtement, difficile de savoir si ce phénomène était vraiment répandu. En tout cas, les fidèles de TF2 semblent accueillir la mise à jour avec le sourire. D’ailleurs, vous pouvez aussi maintenant désactiver le chat textuel et vocal.

An update to Team Fortress 2 has been released. The update will be applied automatically when you restart Team Fortress 2. The major changes include:

Work is ongoing to mitigate the use of new and free accounts for abusive purposes Restricted certain new accounts from using chat in official matchmaking modes

Added “Enable text chat” and “Enable voice chat” options to the top of the Advanced Options dialog to disable in-game text and voice chat

Updated the Report Player dialog to include more details so players can make informed decisions about who they’re reporting

Fixed getting the “Incoming message…” quest HUD notification when you’ve already completed all available quests

Fixed the OnDestroyed output not getting fired when an object is destroyed by the Red-Tape Recorder

Updated The Telefragger Toque to fix swapped materials

Updated The TF2VRH headset to include on/off styles

Updated the PASS Time Federation medals to fix issues with them not drawing correctly

Updated/Added some tournament medals