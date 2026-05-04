All Eyes Above, un joli FPS coop avec un balai dans le cul

Il y a quelques jours, on a découvert All Eyes Above, un FPS coopératif jusqu’à quatre joueurs avec une esthétique plutôt réussie, inspirée des mangas de mecha. Malheureusement, le reste ne donne pas franchement envie : des environnements très étriqués, des ennemis génériques au possible et des mouvements tellement rigides qu’ils semblent douloureux, ce qui donne une impression de mollesse incroyable.

A priori, le titre n’est pas prévu pour tout de suite, car aucune date de sortie n’est renseignée sur sa fiche Steam. Les développeurs australiens d’Ultimate Studio ont donc potentiellement encore du temps pour se sortir les doigts et fluidifier tout ça. On n’est donc pas pressés d’avoir de leurs nouvelles, parce qu’en l’état, hormis l’aspect graphique intéressant, le gameplay a l’air naze.

Si au contraire, vous avez foi en All Eyes Above, vous pouvez ajouter le jeu à votre liste de souhaits depuis sa page Steam.