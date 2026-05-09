La 1.0 de GRAVELORD sortira le 21 mai prochain

Sorti en accès anticipé en janvier 2025, GRAVELORD, le rétro-FPS développé par le studio indé Fatbot Games, n’avait pas reçu de mises à jour majeures en termes de contenu pour sa campagne principale. Au lieu de ça, les devs ont préféré apporter l’éditeur de niveaux et le tableau de classement de speedrun pour une communauté qui n’a cessé de péricliter depuis sa sortie, ainsi qu’un standalone qui n’a jamais été mis à jour. Ils ne se sont pas pour autant laissés abattre et ont continué le développement de leur jeu. Après un teasing pour l’arrivée prochaine de la 1.0, un billet de blog de Steam a été publié fin avril pour annoncer que GRAVELORD quittera son accès anticipé le 21 mai prochain. Cette build proposera de nouveaux épisodes, armes, ennemis et cartes communautaires.

Au visionnage du trailer, le gameplay a l’air toujours aussi nerveux avec des pétoires qui envoient de la patate. La direction artistique est plutôt réussie avec des environnements moins souterrains que le premier épisode. Si la 1.0 conserve, voire peaufine la recette que l’on avait bien apprécié lors de notre preview, ça pourrait être un rétro-FPS sympa. En attendant le 21 mai prochain, vous pouvez toujours investir dans l’accès anticipé pour environ 20 € sur Steam, si vous êtes intéressés.