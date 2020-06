L’opus VR de The Walking Dead, Saints and Sinners, développé par Skydance Interactive va recevoir le mois prochain une mise à jour intitulée Meatgrinder. Elle se caractérisera surtout par l’ajout d’une sorte de mode horde, The Trial, qui vous permettra de laisser la survie de côté pour vous concentrer sur la décapitation de morts-vivants. Dans ce mode, vous aurez à disposition l’ensemble de l’arsenal du jeu pour survivre le plus longtemps possible à des vagues successives. Elle sera disponible sur Steam, Oculus et PSVR et devrait arriver au mois de juillet.