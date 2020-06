Comme prévu, Valorant sera disponible aujourd’hui pour toutes et tous. Plus exactement à 07h00 en France. Riot Games vient de dévoiler le patch note qui accompagne la sortie du titre. Sans surprise, un nouveau personnage présenté hier, Reyna, fait son entrée avec une nouvelle carte, Ascent, et un nouveau mode de jeu : Spike Rush. Ascent est une carte à l’ambiance italienne, qui à première vue s’inspire fortement de Canals sur CS:GO. Selon plusieurs rumeurs/datamining, Spike Rush est un mode de jeu qui permet d’effectuer des parties plus rapides de l’ordre de 8 à 12 minutes.

Pour le reste, vous pouvez voir que la carte Split reçoit quelques modifications au niveau des chokepoints, en particulier l’ouverture au middle est maintenant beaucoup plus large. Enfin, Sage, Raze, Jett, Phoenix et Omen ont le droit à quelques modifications que je vous invite à découvrir directement sur la page du patch.