Deathground, le survival en coopération avec des dinosaures, a dévoilé son gameplay à travers une courte vidéo. Si vous trouvez ça tout flou, ne prenez pas rendez-vous chez l’ophtalmo : il s’agit simplement d’un motion blur assez envahissant.

Bon, on y voit pas grand chose et la vidéo semble avoir été tournée en solo. Dommage pour un jeu focalisé sur le mode coop’ et la synergie entre les classes de personnages. L’ambiance semble toutefois travaillée, alors… à voir.

Rappelons que Deathground est actuellement en pleine campagne Kickstarter. L’objectif a été fixé à 90 000€ et 61 000€ (soit presque 70%) ont été engagés à 21 jours de la fin. Si ça vous intéresse, vous pouvez financer le jeu sur Kickstarter ou l’ajouter dans votre liste de souhaits sur Steam.