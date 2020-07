Jaw Drop Games, un studio réunissant plusieurs développeurs vétérans dont Dan Da Rocha (Qube 1 et 2), a dévoilé son nouveau projet. Il s’agit de Deathground, un FPS horrifique jouable en solo et en coopération dans lequel les joueurs sont pourchassés par des dinosaures assoiffés de sang. C’est une drôle d’idée : les dinos n’ont pas l’air très effrayants, ce sont juste de grosses dindes.

Bref, proposant de l’infiltration et du combat, le gameplay devrait pousser les joueurs à s’entraider. Ils auront à leur disposition des capacités spéciales liées à la classe de personnage choisie ainsi qu’un éventail d’armes et d’équipements (dont un radar à la Alien). Les développeurs promettent beaucoup de rejouabilité : les objectifs, les objets et les points d’apparition et d’extraction seront modifiés à chaque partie.

L’annonce du jeu s’accompagne du lancement d’une campagne Kickstarter, dont vous pouvez trouver la bande-annonce ci-dessous :

L’objectif de la campagne a été fixé à environ 90 000€ et, à 27 jours de la fin, 30 000€ ont été engagés. Si vous voulez ajouter Deathground à votre liste de souhait, une page Steam a été mise en ligne. Notez enfin que Jaw Drop Games travaille également sur le Rythm FPS GUN JAM.