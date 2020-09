Arkane Studios vient de dévoiler une nouvelle vidéo de Deathloop, qui doit sortir au second trimestre 2021. On voit vraiment du gameplay, entre tir et pouvoirs façon Dishonored où le joueur doit éliminer plusieurs cibles dans une fenêtre de temps limitée avant que la boucle temporelle pour éviter un reset. Franchement les gars de chez Arkane, si vous me lisez, vous devriez faire une vidéo simple qui explique le principe du jeu. C’est imbitable pour le joueur moyen qui ne suit pas du tout régulièrement l’actualité. On a bien compris votre délire de boucle temporelle avec sa composante PvEvP chez NoFrag, et on est curieux de voir ça. Mais pour l’instant, je pense que la majorité des joueurs n’ont rien compris.