Une bande-annonce pour Fallen Aces, le nouveau FPS de chez New Blood inspiré par les films noirs

Hier soir a été annoncé Fallen Aces, le nouveau FPS édité par New Blood Interactive (DUSK, AMID EVIL, ULTRAKILL). Développé par Trey Powell et Jason Bond (aucun lien de parenté), le titre est fortement influencé par les films noirs et les romans hard boiled : dans les années 30, les A.C.E.S., gardiens de Switchblade City, se font descendre un à un. Le joueur devra enquêter et résoudre ce mystère… tout en explosant du malfrat à l’aide d’armes à feu ou d’armes blanches. En plus de ses visuels faits à la main inspirés par les comics et rappelant la série Archer, l’originalité du jeu se situe dans son level design non-linéaire. D’après les développeurs, le joueur sera en effet libre de choisir son chemin et d’aborder les situations de sa manière préférée.

On peut aussi noter dans la vidéo que la localisation des dégâts semble assez précise, permettant par exemple de cibler les parties intimes de son adversaire, et que le jeu proposera quelques effets gores. Et ça c’est cool ! Fallen Aces sortira “bientôt” sur Steam, probablement en accès anticipé comme tous les jeux de l’éditeur.