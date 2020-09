Nightmare Reaper s’est illustré pendant la conférence Realms Deep 2020 avec une nouvelle vidéo présentant son deuxième chapitre. D’après son développeur, la mise à jour apportera beaucoup de contenu, d’améliorations visuelles et d’optimisations pour le titre en accès anticipé. On peut déjà voir dans la vidéo les sprites d’ennemis complètement retravaillés, un grappin permettant de traverser la carte à toute vitesse, un nouveau biome et des armes inédites.

Dans notre preview datant de la sortie en early access, nous constations que Nightmare Reaper était un rétro FPS/rogue-lite efficace plombé par une technique aux fraises et un character design horrible. Aujourd’hui, on peut dire que le studio travaille d’arrache-pied pour corriger ces défauts – bravo !

Nightmare Reaper est disponible en accès anticipé sur Steam pour 13,59€ (-15%). Pour le moment, seul le premier chapitre est disponible mais le deuxième devrait arriver sous peu.