Du 22 mai au 1er juin, Star Citizen sera jouable gratuitement à l’occasion de l’Invictus Week. Un free fly comme on dit dans le verse. À l’image des événements précédents, il devrait être possible d’essayer chaque jour, gratuitement, une sélection de vaisseaux. Plus de détails devraient être communiqués à l’approche du 22 mai. Les développeurs vous donnent aussi rendez-vous au Bevic Convention Center sur ArcCorp pour admirer une magnifique exposition sur les vaisseaux : déjà présents ou en développement. Il sera même possible d’acheter vos vêtements virtuels aux couleurs de l’événement.

Vous savez ce qui excite les joueurs ? Le F8 Lightning que vous apercevez dans la vidéo ci-dessous. Sera t-il possible de l’essayer… de l’acheter… de visiter l’intérieur ? Je vous laisse avec la vidéo de présentation de l’Invictus Week, et une petite image de Star Citizen France pour illustrer leur excitation. Notez que jusqu’à maintenant, le seul moyen d’obtenir une version .jpg du F8 lighting était d’avoir dépensé plus de 10 000$ dans Star Citizen. Néanmoins, selon les plans originaux de Chris Roberts, jouer et terminer Squadron 42 sera la façon d’obtenir le vaisseau.