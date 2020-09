Annoncé via le Twitter officiel du jeu, un second DLC communautaire arrive cette année sur Arma 3. Nommé CSLA Iron Curtain, il amènera les joueurs en 1980 à Czechoslovakia, dans une version alternative de la guerre froide. Il contiendra une carte de 256 km² agrémentée de montagnes, forêts et autres plaines, de nouveaux véhicules terrestres et aériens, de nouvelles armes et des scénarios solo et multijoueur.

Je vous laisse découvrir l’annonce complète de ce DLC ainsi que quelques captures d’écran sur le site officiel du jeu. La page Steam du DLC est déjà disponible, bien qu’aucun prix ne soit indiqué pour l’instant ni de date de sortie précise.